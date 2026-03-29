La Nazionale italiana si prepara per la partita decisiva contro la Bosnia, con allenamenti intensi in vista dell’impegno che potrebbe decidere la qualificazione al Mondiale. Domani la squadra partirà per Zenica, dove si svolgerà la sfida. Tutti i giocatori sono presenti, e nelle ultime ore sono stati effettuati gli ultimi aggiustamenti alla formazione.

La Nazionale azzurra continua gli allenamenti in vista del match che vale il Mondiale: domani la partenza per Zenica Si avvicina il momento da dentro o fuori per l’ Italia. Gli Azzurri preparano la decisiva sfida nella tana della Bosnia, che mette in palio il pass per il Mondiale in America. Gennaro Gattuso, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it A due giorni dalla sfida di Zenica, la Nazionale continua la preparazione nel quartier generale di Coverciano e Gattuso può sorridere: squadra al completo e tutti a disposizione del Commissario tecnico nell’allenamento odierno. Seduta pomeridiana che ha visto capitan Donnarumma e compagni disputare anche una partitella contro una selezione della Primavera dell’ Empoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia al completo: un rientro per Gattuso e le ultime di formazione anti-Bosnia

Articoli correlati

Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia: chance per Pio Esposito nella finale playoffL'Italia in campo contro la Bosnia martedì 31 marzo nella finale dei playoff 2026.

Gattuso riflette sulla formazione per Bosnia-Italia: ha uno solo il dubbioABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara alla finale playoff contro la Bosnia, in programma martedì 31 marzo a Zenica.

Contenuti e approfondimenti su Italia al completo un rientro per...

Discussioni sull' argomento Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Community of Practice on Material Support, al via la prima Presidenza italiana: il Viceministro Bellucci inaugura i lavori; Spareggio per i Mondiali, l'Irlanda del Nord pronta al catenaccio. È il nostro passato, e ci fa paura; Incidenti da gas in Italia: 182 morti in cinque anni.

Al completo treno pellegrini Umbria per canonizzazione AcutisE' al completo il treno che il 7 settembre partirà dall'Umbria per portare a Roma i fedeli che parteciperanno alla canonizzazione di Carlo Acutis. A darne notizia è don Antonio Borgo, vicario per la ... ansa.it

Balconi in affitto per non perdersi Bosnia-Italia: ecco come sarà la vista della finale playoff dei Mondiali dai palazzi di Zenica X / @sportsru - facebook.com facebook

L'unica donna in Italia a fondare un'Università diventa un docufilm. "La rivoluzione silenziosa" di Luigia Tincani,il 15 aprile in anteprima all'Adriano a Roma #ANSA x.com