Prato Venturi studia la formula anti-Camaiore | Fiorini è pronto | sarà un’arma importante

Il Prato prepara la sfida contro il Camaiore, con l’obiettivo di mantenere il buon andamento casalingo del girone d’andata. Al Lungobisenzio, in un clima di grande attesa, i biancazzurri cercano continuità, mentre Venturi studia una nuova formula anti-Camaiore. Fiorini si presenta come una risorsa importante per la squadra, pronta a contribuire alla prestazione. L’appuntamento è alle 14, in un incontro che promette equilibrio e determinazione.

Il Prato vuol confermare il super cammino casalingo del girone d’andata. In questo primo appuntamento del 2026 al Lungobisenzio, nuovamente tutto esaurito, ci proverà il Camaiore (calcio d’avvio alle 14.30) a mettere i bastoni fra le ruote ai biancazzurri, che scenderanno in campo anche per riscattare il rocambolesco ko dell’andata. "Quella – ricorda il tecnico dei lanieri, Simone Venturi – è stata una gara caratterizzata dal ritardo nella nostra preparazione. Avremmo meritato il successo, ma poi siamo crollati a livello fisico nel finale. Rispetto al duello dell’andata, il Camaiore ha effettuato diversi cambi (fra i quali quello in panchina, con Stefano Turi a prendere il posto di Pietro Cristiani, nda), inserendo giocatori del calibro di Remedi a centrocampo e di Nieri in attacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

