Caroccia spiegherà ai pm quando e come ha conosciuto Delmastro l’avvocato del ristoratore a Open

Miriam Caroccia e suo padre Manuel sono pronti a rendere dichiarazioni ai pubblici ministeri in merito alle circostanze del loro primo incontro con Delmastro. La ragazza, attualmente detenuta nel carcere di Viterbo, e il padre, condannato definitivamente per intestazione fittizia di beni legati a un clan di Camorra, intendono parlare quanto prima con gli inquirenti.

Vogliono parlare coi magistrati inquirenti quanto prima, sia la giovane Miriam Caroccia sia suo padre Manuel, condannato in via definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni per conto del clan di Camorra guidato dal boss Michele Senese (Caroccia è detenuto nel carcere di Viterbo). Dopo la notizia pubblicata stamattina secondo la quale negli atti della dda di Roma i due Caroccia sarebbero accusati di aver usato anche il ristorante «Bisteccheria d’Italia” e la società «Le 5 forchette srl», di cui Miriam è stata a lungo amministratrice unica (dall’atto di nascita nel 2024) e quindi titolare, per riciclare soldi dei clan, respingono le accuse, tramite il loro legale e rilanciano l’appuntamento in procura a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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