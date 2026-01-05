Effetto accise sui carburanti gasolio più caro della benzina La verde è ai minimi dal 2021

A partire dal 1° gennaio, le nuove accise sui carburanti hanno determinato un aumento del prezzo del gasolio rispetto alla benzina. La manovra fiscale ha previsto un incremento delle tasse sul diesel e una riduzione equivalente su quella della benzina, portando il gasolio ai livelli più alti dal 2021. Questa modifica influisce sui costi di trasporto e sull’economia quotidiana dei consumatori.

Effetto accise sui prezzi dei carburanti. L'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quella sulla benzina previsto dalla manovra ed entrato in vigore il primo gennaio ha reso il gasolio più caro della verde. Un sorpasso che ribalta il tradizionale binomio negli impianti di distribuzione e che non si vedeva da tre anni a questa parte.

