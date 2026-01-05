Carburanti Unc | riordino accise gasolio più caro di benzina

L’Unione Nazionale dei consumatori segnala che, a seguito del riordino delle accise, il prezzo del gasolio è aumentato rispetto alla benzina. Questa modifica fiscale ha reso il gasolio più costoso, influendo sui costi di carburante per i consumatori. È importante comprendere le dinamiche di questo cambiamento e le sue implicazioni sui consumatori e sul mercato energetico.

Roma, 5 gen. (askanews) – Con il riordino delle accise, aumentate per il diesel, il gasolio diventa più caro della benzina. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori che evidenzia come siano escluse Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. Dal 3 gennaio, siega Unc, si segnala il superamento del prezzo del gasolio su quello della benzina, anche se questo non avviene in tutte le regioni. Analizzando i dati di oggi del Mimit, infatti, la benzina resta ancora più cara del gasolio in Sicilia (-1,8 cent), Campania (-1,3 cent), Basilicata (-0,7 cent) e Puglia (-0,3 cent). Confrontando le medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit, in autostrada, di solito la rete più problematica, dal 31 dicembre a oggi la benzina self service è diminuita di 3,6 cent al litro (-1,80 euro per un pieno di 50 litri) mentre il gasolio è aumentato di 3,2 cent al litro (+1,60 euro per un pieno), addirittura meno, con un divario di -0,4 cent a favore del consumatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina Leggi anche: Accise, gasolio più caro della benzina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. UNC - UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI * ACCISE: «IN AUTOSTRADA LA BENZINA CALA DI 1,7 CENT, IL GASOLIO SALE DI 1,6 CENT. Carburanti, Unc: riordino accise, gasolio più caro di benzina - (askanews) – Con il riordino delle accise, aumentate per il diesel, il gasolio diventa più caro della benzina. msn.com Gasolio, ecco dov'è più caro dopo il riordino delle accise: l’Italia dei carburanti corre a velocità diverse - Il riordino delle accise ha ridisegnato la mappa dei prezzi dei carburanti in Italia, ma non in modo uniforme. giornalelavoce.it

