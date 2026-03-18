Il governo ha deciso di ridurre le accise sui carburanti per un periodo di 20 giorni, applicando uno sconto di 25 centesimi al litro a tutti i consumatori. Questa misura, annunciata ieri, riguarda un taglio uniforme che coinvolge l’intera popolazione, senza distinzione di reddito o categoria. La decisione è stata comunicata dal governo come risposta immediata alla situazione del caro-carburanti.

Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20 giorni, destinato a tutti e non soltanto ai redditi più bassi. È questa, secondo quanto emerso al termine del Consiglio dei ministri di oggi 18 marzo, la misura-chiave del decreto varato da Palazzo Chigi per fronteggiare l’impennata di benzina e diesel innescata dalla crisi iraniana e dal nuovo scatto del petrolio. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”. Il decreto legge che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”

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