I prezzi della benzina restano al centro dell’attenzione, con variazioni che sembrano influenzate dalle rimanenze di carburante nei serbatoi di stoccaggio. Dopo il taglio delle accise di 20 centesimi, si registrano differenze significative nei costi praticati nelle diverse aree. La questione rimane aperta, con i consumatori e le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

Il tema del caro benzina e dei prezzi ‘impazziti’, soprattutto dopo il taglio delle accise di 20 centesimi ‘netti’, continua a tenere banco. Come ampiamente (e immediatamente) previsto da analisti e addetti ai lavori, l’effetto si sta progressivamente erodendo. Ma il punto è un altro e concerne la domanda che si stanno facendo molti degli automobilisti: perché ci sono differenze di prezzi così marcate fra stazioni di servizio della stessa città, anche molto vicine fra loro? Una risposta è arrivata da Alberto Forini, amministratore delegato di Forini spa, azienda del settore con 30 pompe e 150 dipendenti, fra diretti e indiretti. Forini è proprietario del punto vendita Q8 di via Romea nord a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro benzina e differenze di prezzi: "Condizionati dalle rimanenze giacenti nei serbatoi di stoccaggio"

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