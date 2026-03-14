Caro-carburanti in Lombardia i prezzi corrono | gasolio a 2 euro benzina a 1,82 L’effetto guerra nei self-service

In Lombardia, i prezzi dei carburanti stanno salendo rapidamente: il gasolio ha superato i 2 euro al litro e la benzina si attesta a 1,82 euro. Nelle stazioni di servizio, i prezzi sono aumentati a causa del rincaro dei costi, con molti punti vendita che hanno aggiornato le tariffe nelle ultime ore. La situazione riguarda principalmente le aree urbane e le principali arterie stradali della regione.

Milano, 14 marzo 2026 - Gasolio in modalità self sopra quota 2 euro, benzina sopra 1,8 euro al litro. Questa la media dei prezzi in Lombardia, secondo l’osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a due settimane dall’ attacco all’Iran, per effetto dell’aumento del c osto del petrolio e della chiusura al traffico marittimo dello Stretto di Hormuz. In autostrada. L’Unione Nazionale Consumatori, sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit, ha evidenziato che ormai tutte le regioni italiane hanno “varcato il confine“ dell’1,8 euro per la benzina. Le autostrade detengono il record. Guardando alle tratte lombarde, sull’ A4... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caro-carburanti, in Lombardia i prezzi corrono: gasolio a 2 euro, benzina a 1,82. L’effetto guerra nei self-service Articoli correlati Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Una raccolta di contenuti su Caro carburanti in Lombardia i prezzi... Temi più discussi: Guerra in Iran, il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione; Lollobrigida Controlli e verifiche su caro carburanti per evitare speculazioni; Carburanti, Il gasolio sfonda 2,1 euro in autostrada, benzina sopra 1,8 in tutta Italia; Carburanti: a Bolzano il record degli aumenti. La corsa del caro carburanti non si ferma più. Il diesel è ai massimi dal 2022 e il Codacons avverte: In 10 giorni il pieno costa 12 euro in piùIl caro carburanti fa paura: il diesel è ai massimi dal 2022. Il Codacons denuncia: pieno di gasolio costa 12,3 euro in più in 10 giorni. lanotiziagiornale.it Caro carburanti: ecco perché il prezzo del gasolio è schizzato alle stelleI prezzi dei carburanti sono schizzati alle stelle. In tutta Italia da lunedì scorso gli automobilisti fanno i conti con rincari consistenti alla pompa, ... espansionetv.it Caro @SimoPillon non serve un disegnino. Serve smetterla di usare una vicenda complessa come giocattolo propagandistico. Prendere un titolo, caricarlo emotivamente e venderlo come motivo per orientare il voto non è fare politica: è manipolazione del dib x.com Da https://blogdipadrelivio.it/ “…diffidare dei santoni di turno” Caro P.Livio Mi scuso se le scrivo spesso Grazie per radio Maria,mi ha insegnato lei padre tutto quello che si sa e bisogna sapere sui 10 segreti. Se visti come eventi salvifici spero che iniziano prest - facebook.com facebook