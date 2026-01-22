Caro carburanti nuovi rialzi | aumentano i prezzi di benzina e diesel

Dopo una breve fase di stabilità, i prezzi di benzina e diesel sono nuovamente aumentati. Le variazioni si riflettono sui costi alla pompa, influenzando le spese quotidiane degli automobilisti italiani. Questo incremento rappresenta un cambiamento nelle dinamiche dei prezzi dei carburanti, con ripercussioni pratiche e quotidiane per le famiglie e i consumatori.

È durata pochi giorni la tregua sul caro carburanti. In queste ore il costo di benzina e diesel torna a farsi sentire, con nuovi ritocchi al rialzo che si riflettono sui prezzi praticati alla pompa e, di conseguenza, sulle tasche degli italiani. A spingere verso l'alto i listini è ancora una volta l'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, che continuano a salire a causa delle tensioni internazionali e che inducono gli operatori ad aggiornare al rialzo i prezzi. Nelle ultime ore, infatti, Eni ha applicato un nuovo rincaro di un centesimo sul prezzo raccomandato del diesel, confermando una tendenza che da giorni interessa l'intero settore.

