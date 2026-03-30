A Carmiano continuano le tensioni all’interno dell’amministrazione comunale, con nuove defezioni tra i membri della maggioranza dopo il recente rimpasto. La situazione politica locale resta incerta e potrebbe peggiorare nelle prossime settimane, mentre si avvicinano le elezioni amministrative del 2027, che restano un obiettivo ancora distante.

CARMIANO – Non si sono del tutto placate le fibrillazioni nell’amministrazione di Carmiano. Anzi, il quadro rischia di complicarsi e le amministrative del 2027 un traguardo lontano a cui guardare, navigando a vista. Ma la nomina di Salvatore De Cruto a vicesindaco a discapito di Stefania Arnesano ha portato quest’ultima a rifiutare le deleghe e a uscire dall’esecutivo, non accettando quello che probabilmente è apparso un declassamento. Con lei ha fatto un passo indietro anche Carmen Curto che ha lasciato il ruolo di capogruppo di maggioranza. Una crisi interna tutt’altro che risolta. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Carmiano, ancora fibrillazioni e nuove uscite dalla maggioranza dopo il rimpasto

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