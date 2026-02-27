Crepe nella maggioranza dopo il rimpasto | Un grave errore aver sostenuto Marchionna

Dopo il recente rimpasto, si sono create tensioni all’interno della maggioranza, con alcune voci che criticano apertamente le scelte fatte. Tra gli esponenti coinvolti, si parla di un errore nel sostenere una determinata figura, ritenuta non più adatta a rappresentare gli obiettivi del gruppo. Le discussioni evidenziano divisioni che potrebbero influenzare l’orientamento politico locale.

BRINDISI - “Ho creduto, forse più di ogni altro, che Pino Marchionna potesse essere il nostro punto di riferimento, la guida capace di interpretare e realizzare quel cambiamento che avevamo promesso alla città. Oggi, purtroppo, devo riconoscere con amarezza che questa fiducia è stata tradita”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'ArsOltre un'ora di seduta per bocciare un articolo del ddl Enti locali, con il voto che manda in tilt la maggioranza di centrodestra.

Leggi anche: Giunta Marchionna verso nuovo rimpasto: "Ma adesso la strada è in discesa"

Temi più discussi: Crepe nel muro contro l’Afd; Paola, tensioni nella maggioranza durante il Consiglio comunale: segnali di malessere politico; ISOLA DELLA SCALA, MAGGIORANZA SPACCATA SULL’ENTE FIERA: SEI CONSIGLIERI CHIEDONO IL CONSIGLIO URGENTE. MIRANDOLA E IL CDA SOTTO PRESSIONE; Antisemitismo, si spacca la destra. Fdi non vuole vietare i cortei propal.

Regolamento mercati, crepa nella maggioranza: Bellini sfida la linea e chiede modificheIn vista del consiglio comunale, il consigliere di Idea interviene sul capitolo Annonario: stralcio dell’azienda speciale e correttivi tecnici. Ma resta intatta la clausola che apre all’affidamento ... riviera24.it

La crisi in maggioranza: dopo l’addio di Nasti, altro strappo sui revisoriIn consiglio cinque voti mancanti su ventidue, di cui tre di Forza Italia, segnano la difficoltà del centrodestra ... latinaoggi.eu

Domenico Aiello, che guida la commissione Cultiura, ha espresso esplicitamente il suo disappunto per il mancato coinvolgimento. La Lega parla di "crepe" visibili all’interno della maggioranza LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/in-commissione-a- - facebook.com facebook