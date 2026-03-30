Carlos Alcaraz compra uno yacht da 10 milioni per fuggire dallo stress del tennis

Carlos Alcaraz ha acquistato uno yacht dal valore di circa 10 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è trovare un luogo in cui potersi rilassare e allontanare momentaneamente dallo stress delle competizioni tennistiche. L’attenzione si concentra sulla nuova imbarcazione, simbolo di un investimento dedicato al tempo libero e al benessere personale.

C’è un posto dove Carlos Alcaraz riesce finalmente a spegnere la mente, a dimenticare i servizi da migliorare, i punti da difendere e le classifiche da inseguire. Non è una palestra, né un campo da allenamento. È il mare. E per rilassarsi ha deciso di commissionare un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri, con un valore compreso tra i 9 e i 10 milioni di euro. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantiere navale Sunreef Yachts, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram con una didascalia inequivocabile: “Comincia un nuovo viaggio. Alcaraz entra nel mondo degli yacht con l’acquisto di un catamarano Ultima 88”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carlos Alcaraz compra uno yacht da 10 milioni per fuggire dallo stress del tennis Articoli correlati Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Alcaraz e lo yacht da 10 milioni: il rifugio per staccare dal tennisNella calda domenica di fine marzo 2026, mentre il sole batte sul campo da tennis e i tifosi attendono l’arrivo del prossimo torneo, Carlos Alcaraz...