Carlos Alcaraz si è mostrato recentemente al porto accanto a uno yacht di circa 10 milioni di euro, un investimento che ha attirato l’attenzione. L’atleta sta attraversando un momento complicato, con risultati deludenti e tensioni emotive evidenti. Le sue apparizioni pubbliche si sono fatte più frequenti, mentre il suo stato psicologico sembra influenzare le sue attività fuori dal campo.

Un periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Quasi un crollo. E così, ecco che lo spagnolo numero 1 al mondo cerca di distrarsi, di consolarsi. Come? Con uno yacht da dieci milioni di euro. Dopo la sconfitta a sorpresa nel torneo di Miami, il campione murciano ha scelto di prendersi una pausa per ricaricare energie e ritrovare equilibrio. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro, o meglio: al momento in cui potrà isolarsi a bordo di un’imbarcazione proibita ai comuni mortali, pensata per garantire privacy e comfort assoluto. Secondo le indiscrezioni, Alcaraz avrebbe commissionato un catamarano alla Sunreef Yachts. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euro

Articoli correlati

Alcaraz sta facendo costruire uno yacht da 10 milioni di euro: “Ho bisogno di evadere da tutto”Il numero uno del mondo si regala un lussuoso catamarano Sunreef da oltre 10 milioni di euro per staccare la spina.

Eredità Valentino, c’è anche lo yacht T.M. Blue One: vale 12,4 milioni di euroTra i beni più importanti di Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026, c'è lo yacht T.

Aggiornamenti e notizie su Carlos Alcaraz

Temi più discussi: Sinner e il guanto di sfida ad Alcaraz, quanto può recuperare l'azzurro nella corsa al numero 1; Alcaraz cade a Miami: Korda lo batte in tre set. Ecco a che ora si gioca Sinner-Moutet; Alcaraz di nuovo ko, prima lo sfogo in campo poi in conferenza rivela: È un po' fastidioso, ma...; Alcaraz è a Miami: baci e abbracci per Carlitos.

Alcaraz, spagnoli disperati: Hanno capito il trucco per batterlo. Nadal lo rianima: Può sconfiggere SinnerAlcaraz, spagnoli disperati: Hanno capito il trucco per batterlo. Nadal lo rianima: Può sconfiggere Sinner. Il crollo di Carlos spiegato in 5 punti. sport.virgilio.it

Alcaraz al Premier Padel Miami P1: Io e Sinner contro Tapia e Coello? VinceremmoGiornata speciale per Carlos Alcaraz. Dopo l'eliminazione contro Sebastian Korda al terzo turno del Masters 1000 di Miami, il numero 1 al mondo è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel ... sport.sky.it

"Ho bisogno di evadere" Non è solo una questione di soldi, ma di sopravvivenza mentale. Carlos Alcaraz ha confessato la necessità di staccare la spina lontano dai riflettori, specialmente dopo le sconfitte più dolorose come quella olimpica contro Djokovic. facebook

LA MENTALITA' DI JANNIK SINNER Dopo il successo contro Alex Michelsen, ai microfoni di Tennis Channel, a Jannik viene chiesto un parere sul tema del livello degli avversari, già affrontato da Carlos Alcaraz. Sinner risponde così: "Cerco di trattare t x.com