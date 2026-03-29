Nella domenica di fine marzo 2026, mentre sui campi da tennis si svolgono le ultime partite e i tifosi si preparano per il prossimo torneo, Carlos Alcaraz si dedica a un acquisto importante. Ha acquistato uno yacht dal valore di circa 10 milioni di euro, che utilizza come rifugio per staccare dalla routine del tennis. La sua scelta rappresenta un cambiamento nel suo modo di concepire il tempo libero.

Nella calda domenica di fine marzo 2026, mentre il sole batte sul campo da tennis e i tifosi attendono l’arrivo del prossimo torneo, Carlos Alcaraz sta prendendo decisioni che segnano un cambiamento radicale nel suo stile di vita. Il giovane campione spagnolo ha deciso di acquistare un’imbarcazione di lusso per trovare una via di fuga dalla pressione costante del circuito ATP. Si tratta di un Sunreef Ultima 88, un catamarano lungo 27 metri attualmente in costruzione nei cantieri polacchi, con un valore che supererà abbondantemente la soglia dei dieci milioni di euro una volta applicate le personalizzazioni richieste dall’atleta. Questa scelta non nasce dal desiderio di ostentazione, ma dalla necessità urgente di staccare la spina dai ritmi serrati delle competizioni, cercando un rifugio dove la mente possa spegnersi completamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz e lo yacht da 10 milioni: il rifugio per staccare dal tennis

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