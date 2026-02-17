Rumori via vai continuo e droga in casa | il blitz dei carabinieri padre e figlio nei guai

I carabinieri hanno arrestato un padre e suo figlio dopo aver scoperto droga in casa e un ambiente molto disturbato. La polizia è intervenuta alle 22.30, quando in strada si sentivano urla e rumori incessanti da diverse ore. Il via vai di persone davanti all’abitazione aveva attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di controllare. Durante la perquisizione, hanno trovato sostanze stupefacenti e un ambiente disturbato.

Momenti di caos, alle 22.30 in strada si sentono urla, rumori continui, un via vai sospetto che dura da ore. Qualcuno chiama il 112, qualcuno guarda dalle finestre. Quando arrivano quattro auto dei carabinieri, in silenzio e allineate, è chiaro che non si tratta di un semplice controllo. Dentro l’appartamento l’odore è inequivocabile. Spinelli già consumati buttati sul tavolo, l’aria pesante, tensione palpabile. Poi la perquisizione. E il quadro diventa chiaro. L’operazione è scattata nella serata del 17 febbraio 2026 dopo alcune segnalazioni per rumori sospetti. I militari della stazione di Fino Mornasco sono intervenuti in un’abitazione tra Montano Lucino e Mariano Comense, accedendo all’interno con il consenso dei proprietari.🔗 Leggi su Quicomo.it

