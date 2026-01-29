Aifa approva rimborsabilità nuova combinazione terapie target per carcinoma polmonare non a piccole cellule mutato

L’Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova combinazione di terapie target per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazioni specifiche. I risultati dello studio Pharos sono promettenti: il 75% dei pazienti risponde alla terapia, e il 20% di questi ottiene risposte complete. La decisione apre nuove speranze per chi lotta contro questa forma di cancro.

