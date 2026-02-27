Dal carcere al lavoro | 20 detenuti diventano manutentori del verde | FOTO

Venti detenuti hanno completato un percorso di formazione professionale nel settore del verde, diventando manutentori. Dopo aver lasciato il carcere, ora svolgono attività di cura e manutenzione di spazi verdi. L'iniziativa mira a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un'esperienza pratica. La loro formazione si è conclusa con l'assunzione in diverse aziende del settore.

Dalla detenzione alla formazione professionale, con uno sguardo concreto al reinserimento nel mondo del lavoro. Si è concluso nelle scorse ore, con esami finali e consegna degli attestati, il percorso che ha consentito a 20 detenuti della Caserma Ezio Andolfato di conseguire la qualifica di.