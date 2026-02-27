dal carcere militare al lavoro 20 detenuti diventano manutentori del verde

Quindici uomini provenienti dal carcere militare sono stati assunti come manutentori del verde, dopo aver completato il percorso di formazione. L’operazione mira a integrare i detenuti nel mondo del lavoro, offrendo loro un’opportunità di reinserimento. I nuovi giardinieri si occuperanno della cura degli spazi verdi pubblici, contribuendo alla manutenzione del patrimonio ambientale della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Da detenuti a giardinieri. E’ la positiva parabola di 20 reclusi del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) “Caserma Ezio Andolfato”, per i quali si è concluso il percorso formativo portato avanti in questi mesi dall’Università Popolare di Caserta; ai 20 nuovi manutentori del verde sono stati consegnati gli attestati di formazione professionale dopo aver svolto gli esami conclusivi. Il corso, condotto all’interno della struttura penitenziaria dai docenti dell’Ateneo casertano, rientra tra quelli finanziati dal programma GOL e rappresenta un unicum nel suo genere, peraltro in un carcere come la Caserma Andolfato che dal 2005 è l’unico carcere militare attivo in Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

