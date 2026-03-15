Il governo ha deciso di rinviare il taglio delle accise sui carburanti e sta preparando un nuovo bonus per i consumatori. Attualmente, il gasolio supera i 2 euro al litro mentre la benzina si avvicina a 1,84 euro. I prezzi alla pompa continuano ad aumentare, causando preoccupazione tra gli automobilisti italiani.

Il gasolio ha superato i 2 euro al litro e la benzina si avvicina a quota 1,84 euro. I prezzi alla pompa continuano a salire e gli italiani attendono risposte concrete. Il governo Meloni, però, sembra orientato a escludere il taglio delle accise e a puntare su un sistema di bonus rivolto alle fasce meno abbienti. Una scelta che divide: da un lato l’esecutivo, dall’altro le associazioni dei consumatori come il Codacons, che parlano apertamente di “strada sbagliata”. Cosa dicono i numeri. I dati parlano chiaro. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nella giornata di domenica 15 marzo 2026 il prezzo medio self service dei carburanti lungo la rete stradale nazionale è: 1,84 euro al litro per la benzina;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise rimandato, bonus carburanti in arrivo: la mossa del Governo

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