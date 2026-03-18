Il governo ha presentato una bozza di decreto legge che riguarda i prezzi dei carburanti, con interventi che vanno dal taglio delle accise alla social card rafforzata e a misure più stringenti contro la speculazione. La proposta, discussa al Consiglio, include disposizioni urgenti per affrontare le crisi dei mercati internazionali legate ai prezzi petrolieri. La bozza è attualmente sotto esame.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali: questo il titolo del decreto legge contro il caro carburanti in esame al Consiglio dei ministri, convocato alle 19 a Palazzo Chigi. Ma cosa prevede? Ecco i punti principali della bozza. Considerando che il vicepremier Matteo Salvini ha anticipato: «Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore». «Sono soddisfatto, mi sembra che abbiano capito che famiglie e imprese non possono continuare a pagare benzina e gasolio a questi livelli», ha spiegato Salvini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governo

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