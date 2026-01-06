Controlli di Natale dei carabinieri di Como | 147 veicoli verificati e due denunce per guida in stato di ebbrezza
Durante il periodo natalizio, i carabinieri di Como hanno intensificato i controlli stradali, verificando 147 veicoli e denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza. L’operazione fa parte di un’attività volta a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti durante le festività. Questi interventi rappresentano un impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio.
Nel periodo delle festività natalizie i carabinieri della compagnia di Como hanno svolto un servizio articolato di controllo del territorio, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati e rafforzare la sicurezza dei cittadini. L'attività si è concentrata sulle principali arterie stradali e.
