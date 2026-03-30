capodanno gran finale coreografia dei droni corteo e sbandieratori

Le celebrazioni del Capodanno a Pisa si sono concluse con uno spettacolo di droni sui lungarni e un corteo storico nel centro cittadino, entrambi svoltisi sabato sera. Questi eventi hanno chiuso il calendario di iniziative dedicate all’inizio simbolico del 2027 in stile pisano, offrendo un momento di festa e tradizione per la città.

Si chiudono le celebrazioni del Capodanno pisano con lo spettacolo dei droni sui lungarni di sabato sera e il corteo storico nel centro cittadino, appuntamenti che hanno concluso il calendario di eventi dedicato all’inizio simbolico del 2027 in stile pisano. Sabato sera, appunto, è andato in scena lo spettacolo "Dalla tradizione all’identità: i simboli di Pisa", durato poco meno di 15 minuti. Evoluzioni luminose visibili dai lungarni e dal Ponte di Mezzo hanno disegnato nel cielo i simboli della città, dalla croce all’aquila imperiale, quest’ultima risalente all’epoca ghibellina e concessa dagli imperatori del Sacro Romano Impero. I giochi di luce, riflessi anche sulle acque dell’Arno, sono stati seguiti da centinaia di persone presenti lungo i lungarni e sul Ponte di Mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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