Curiosità gran finale a Maiori il Carnevale dei Sogni

Il Carnevale dei Sogni a Maiori si conclude il 1° marzo con la chiusura della 52ª edizione. Durante le settimane, la manifestazione ha attraversato varie tappe e appuntamenti, coinvolgendo partecipanti di diverse età. La kermesse si è concentrata sul tema dei sogni, proponendo sfilate, maschere e iniziative legate a questa tematica. La festa si è conclusa con il tradizionale gran finale.

Cala il sipario il 1° marzo, sulla 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che quest’anno si è snodata intorno al tema dei «Sogni». L’ultima, attesissima, esibizione delle opere in cartapesta - tutte concepite tra desideri, alchimie della fantasia, illusioni, fantastiche visioni - è in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it A Maiori il Carnevale dei “Sogni”Si snoda intorno al tema dei “Sogni” la 52ª edizione del Gran Carnevale di Maiori, in programma dall’8 al 22 febbraio 2026. Leggi anche: A Maiori prosegue nel weekend il Carnevale dei «Sogni» Contenuti utili per approfondire Curiosità. Temi più discussi: L'esercito dei volontari e i curiosi alle transenne: Qui per vivere l'italianità al centro di tutto; Carnevali di Marca, arriva il gran finale a Zenson di Piave e Vittorio Veneto; Carnevale Aquesiano, gran finale tra torce e tradizione; Vite in Scena, gran finale al Teatro Accademico con 'Le allegre comari di Windsor'. Curiosità, gran finale a Maiori il Carnevale dei SogniCala il sipario il 1° marzo, sulla 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che quest’anno si è snodata intorno al tema dei «Sogni». L’ultima, attesissima, esibizione delle opere in cartapesta - t ... salernotoday.it Downton Abbey: le curiosità dietro il Grand FinaleLA SCOMPARSA DI MAGGIE SMITH - La scomparsa, il 27 settembre del 2024, di Maggie Smith, la brillantissima e superconservatrice Lady Violet Crawley, era di per sé un segnale. Lady Violet si è congedata ... oggi.it Salernitana 1986/87 Curiosità: in questa squadra giocava il terzino sinistro Agostino Brancale, padre della cantante Serena Brancale La Salernitana del presidente Giuseppe Soglia giunse tredicesima nel campionato di Serie C1 (girone B) 1986/87 Fo - facebook.com facebook Verso Roma-Juve 5 curiosità sulla storia della supersfida asroma.com/it/notizie/gua… #ASRoma x.com