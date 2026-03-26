Capodanno pisano corteo storico e sbandieratori chiudono i festeggiamenti

Domenica 29 marzo, tra le 16 e le 18, si terrà l’evento finale del Capodanno pisano, chiamato ‘Vexiludi – Pisae recipit annum 2027’. La manifestazione prevede un corteo storico e la partecipazione di sbandieratori, segnando la conclusione dei festeggiamenti che si sono svolti negli ultimi giorni in città.

Domenica 29 marzo, dalle 16 alle 18, è in programma l'evento conclusivo del Capodanno pisano, ‘Vexiludi – Pisae recipit annum 2027 s.p.’. Organizzato dall'associazione Musici Sbandieratori Città di Pisa, prevede parata e spettacolo coreografico di gruppi di rievocazione storica da tutta la regione che attraverseranno le principali vie del centro storico, per l'occasione colorate con i vessilli dell'antica Repubblica, con conclusione in piazza dei Cavalieri. In questo articolo indichiamo le modifiche al traffico istituite per consentire lo svolgimento dell'evento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Capodanno pisano, corteo storico e sbandieratori chiudono i festeggiamenti Articoli correlati Leggi anche: Carnevale a Latina: si chiudono i festeggiamenti. In centro l’ultima sfilata dei carri Musica dal vivo e cucina romagnola chiudono in grande i festeggiamenti del "Zoc ed Nadel" di ModiglianaLunedì 5 gennaio, dalle 19, in piazza Matteotti a Modigliana torna il tradizionale appuntamento che conclude le festività natalizie “E Zoc ed Nadel”. Aggiornamenti e notizie su Capodanno pisano Temi più discussi: Capodanno in stile pisano; Capodanno Pisano. Pisa entra nel 2027 - Pisa; Capodanno pisano, il 25 marzo il momento culminante tra corteo e raggio di sole; Eventi del Capodanno pisano, sabato 28 marzo alle ore 23.00 spettacolo di droni sui lungarni. Domenica il corteo storico. Capodanno Pisano: Cattedrale gremita per la cerimonia del raggio di soleUna Cattedrale gremita di pisani e turisti ha salutato l’arrivo del 2027 in stile pisano con un lungo applauso. Come da tradizione allo scoccare del ... gonews.it Capodanno Pisano, presentato il programma completoPisa si prepara a entrare nel 2027. Come ogni anno il 25 marzo si celebra il Capodanno in stile pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di ... gonews.it Comune di Pisa added photos to the album: Capodanno Pisano, 2027 s.p. - facebook.com facebook Buon Capodanno Pisano a tutti #cucaracheo @SebastianYatra #Italia x.com