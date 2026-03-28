Degenera la lite tra due uomini al bar alla stazione di Rivarolo Canavese ferito un lavoratore della Gtt

Una lite tra due uomini è sfociata in violenza questa mattina al bar della stazione di Rivarolo Canavese. Durante l’alterco, un lavoratore della Gtt è stato ferito e ha richiesto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti.

Mattinata di tensione a Rivarolo Canavese, dove è degenerata una lite tra due uomini al bar della stazione. Uno è un lavoratore della Gtt, in pausa durante un turno di lavoro. A quanto risulta, le tensioni non sono nate per questioni legate alla gestione dei mezzi pubblici, ma per altri motivi che adesso dovranno essere ricostruiti nel dettaglio. Prima sono volate parole grosse, poi si sarebbe passato alle mani, fino all’arrivo dei carabinieri. Il lavoratore della Gtt, quando la situazione è tornata alla calma, è stato portato all’ospedale per alcuni accertamenti. Non è in gravi condizioni. Sulla vicenda, interviene Giovanni Ambrosio,... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Degenera la lite tra due uomini al bar alla stazione di Rivarolo Canavese, ferito un lavoratore della Gtt Articoli correlati Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enneUna denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri... Brugherio, la lite tra vicini degenera: 60enne spara a due uomini. Arrestato, i feriti sono gravi in ospedaleBrugherio (Monza e Brianza), 13 febbraio 2026 – Due uomini colpiti con un’arma da fuoco, feriti in modo grave.