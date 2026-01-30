A Pontinia la Sagra del Cappelletto Ferrarese dell’Agro Pontino

A Pontinia torna la Sagra del Cappelletto Ferrarese dell’Agro Pontino. Dopo l’annullamento di dicembre a causa del maltempo, gli organizzatori hanno deciso di riproporre l’evento. La seconda edizione si terrà nei prossimi giorni, portando in città appassionati e curiosi pronti a gustare i piatti tipici e a vivere un momento di festa.

Annullata a dicembre per via del maltempo, torna finalmente a Pontinia la seconda edizione della Sagra del Cappelletto Ferrarese dell'Agro Pontino.La sagra nasce dalla collaborazione dell'associazione Ferraresi dell'Agro Pontino con la Pro Loco e il Comune di Pontinia. Una manifestazione che affonda le radici nella recente storia della nostra terra e in particolare nelle tradizioni gastronomiche dei coloni che hanno partecipato alla bonifica della palude pontina. La comunità dei ferraresi fu numerosa e ancora oggi condivide con le nuove generazioni antichi saperi e ricette.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Pontinia si svolge un fine settimana dedicato alla cucina tradizionale con la Sagra del Cappelletto Ferrarese e Sapori di Feste.

Il Distretto bufalino dell’Agro Pontino si avvicina a una fase di sviluppo significativa.

Sagra del Cappelletto a Pontinia rinviata per il maltempoLe avverse condizioni meteo annunciate per domani e in particolare per domenica 4 gennaio hanno indotto l’Amministrazione Comunale di Pontinia a rinviare a data da destinarsi la seconda edizione della ... ilmessaggero.it

Fa strano il Cappelletto Ferrarese nell'Agro Pontino Assolutamente no, ci ricorda quante persone dal nord vennero nei tempi della Bonifica Pontina - facebook.com facebook