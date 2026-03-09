Stasera, 9 marzo, Corrado Augias torna con un nuovo episodio de La Torre di Babele, il programma di approfondimento in onda su La7. Nonostante un infortunio al piede, il giornalista condurrà la puntata dedicata al Maxiprocesso di Palermo. La trasmissione si concentra sui dettagli di questo procedimento giudiziario di grande rilevanza.

Corrado Augias, nonostante l’infortunio al piede, torna questa sera, 9 marzo, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di approfondimento del lunedì sera di La7. Anticipazioni e ospiti del 9 marzo 2026. Augias dedica la nuova puntata a uno dei momenti più decisivi della storia della giustizia italiana: il Maxiprocesso di Palermo. Sono trascorsi quarant’anni dalla battaglia più imponente che lo Stato abbia combattuto contro l’antistato. Fu grazie al lavoro del pool di magistrati guidato da Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’Italia e il mondo scoprirono con chiarezza la struttura di Cosa Nostra, le sue regole e i volti degli uomini che sedevano sotto la Cupola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, puntata dedicata al Maxiprocesso di Palermo

Articoli correlati

La Torre di Babele dedica la puntata a Sandro PertiniRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

La Torre di Babele, Augias ripercorre Mani PuliteRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Aggiornamenti e notizie su La Torre di Babele puntata dedicata al...

Temi più discussi: La torre di babele; A La Torre di Babele ospiti Mauro, Giordano e Cacciari; La Torre di Babele lunedì alle 21.15; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 2 marzo.

La Torre di Babele, Augias affronta il rischio di una nuova guerra mondialeLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con un'analisi sulla situazione geopolitica mondiale a seguito dell'attacco all'Iran ... davidemaggio.it

La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 9 marzoUna puntata dedicata al Maxiprocesso di Palermo insieme allo scrittore Roberto Saviano e all'ex Presidente del Senato Pietro Grasso ... msn.com

IL MITO DELLA TORRE DA BABELE A KIEFER Fin dalla notte dei tempi, per affermare il proprio potere, sovrani e popoli hanno costruito grandiosi edifici. La dimensione di palazzi e templi simboleggiava infatti il prestigio e la forza di coloro che li hanno costrui - facebook.com facebook

Ho parlato dell'Internazionale nera qui La Torre di Babele - Replica del 2/3/2026 x.com