Fabio Capello, figura storica del calcio italiano, ha recentemente analizzato le prestazioni di diverse squadre, con particolare attenzione al Milan. Secondo l’ex allenatore, il Milan ha mostrato le prestazioni meno convincenti tra le squadre esaminate, con un focus speciale sui due attaccanti. La sua analisi offre uno sguardo obiettivo sulle dinamiche di gioco, contribuendo a una comprensione più approfondita delle sfide affrontate dai club italiani di vertice.

Milan, Roma e Juventus. Se si esclude il Napoli, sono i tre club in cui Fabio Capello ha fatto la storia da allenatore. Domenica sera erano tutte impegnate in sfide cruciali per l’andamento del campionato, che oggi vede l’ Inter in testa con 5 punti di svantaggio sui rossoneri, saliti a quota 47 punti dopo il pareggio per 1 a 1 all’Olimpico contro i giallorossi. Dietro c’è appunto la Roma, appaiata al Napoli a 43, con la Juve indietro di una sola lunghezza dopo la bella vittoria per 3 a 0 proprio contro i partenopei. Visti i risultati, il Milan pare oggi l’unica vera contendente per lottare con l’Inter per lo scudetto: ha perso solo alla prima giornata in questo campionato e anche con un calendario sfavorevole è ancora in scia ai rivali cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha giocato peggio. La cosa che più mi meraviglia riguarda i due attaccanti”: l’analisi di Capello

Capello avvisa: «Milan da scudetto e occhio alla Juve! L’Inter ha più qualità di tutte, Chivu ha capito che per fare i punti serve quella cosa»Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto.

Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte: ha una cosa che funziona molto beneAl CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone con doppia piega.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Torneo dei Gironi, la Nazionale chiude a punteggio pieno: 4-0 alla Selezione A; Ho visto la Samb con la giusta mentalità; EDITORIALE / Il piano B esiste: lo abbiamo visto a Caneva; Coppa Italia femminile - Piovani dopo il 2-0 all'andata: Felice per la voglia che ho visto di continuare questo percorso.

Abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha giocato peggio. La cosa che più mi meraviglia riguarda i due attaccanti: l’analisi di CapelloL'ex allenatore stronca la prestazione dei rossoneri contro la Roma: Sembra una squadra che va per tentativi, senza personalità. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto Milan, Roma e Juventus. Se ... ilfattoquotidiano.it

Capello parla chiaro: Milan la peggiore delle 4 big ieri in campo: passivo e senza personalitàIeri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una. tuttomercatoweb.com

| Como W. VS Inter MA CHE PARTITA ABBIAMO VISTO! #SerieAWomenAthora - facebook.com facebook

Ti abbiamo visto! Domani, dopo 28 giorni, torniamo a giocare nella nostra casa! x.com