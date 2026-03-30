Un ex allenatore di squadre di alto livello ha commentato come il calcio abbia perso terreno rispetto a sport come tennis e Formula 1 nelle preferenze del pubblico. Ha aggiunto di aver fatto un voto di rigore personale per la qualificazione, senza svelarne i dettagli. La sua analisi si focalizza sulla necessità di organizzare un campionato mondiale per rilanciare il calcio.

P er questa qualificazione mondiale, Fabio Capello è pronto a tutto. "Ho fatto un fioretto, qualcosa di importante, ma non sperate vi dica di che cosa si tratta perché poi non funzionerebbe". Se tutto andrà come deve andare, ne chiederemo conto da mercoledì. Quel che è certo è che il tecnico da 5 scudetti, 2 titoli di Spagna e una Champions, con un passato da ct di Inghilterra e Russia, alla nostra Italia tiene davvero. "Io soffro troppo per la Nazionale, soffro troppo. Io urlo". Ha urlato anche giovedì? "Beh, quattro o cinque urla sono partite. Sicuramente ai gol, ma anche dopo certe occasioni mancate. Mi è scappato pure un “Noooooo” quando ha avuto quella palla Retegui: credo si sia sentito ovunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Ora il calcio è sotto a tennis e F1, ci serve il Mondiale"

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