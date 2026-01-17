Capello | Rabiot il più ‘allegriano’ di tutto Modric un monumento del calcio mondiale

Fabio Capello ha commentato alcuni protagonisti del calcio internazionale e del Milan. Tra questi, ha sottolineato come Rabiot incarni lo spirito ‘allegriano’, mentre ha definito Luka Modric un vero monumento del calcio mondiale. Il suo intervento include anche riflessioni su Mike Maignan, offrendo una panoramica sulle caratteristiche e l’importanza di questi giocatori nel panorama attuale.

Questa mattina Fabio Capello ha scritto un lungo e interessante pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' in cui analizza il duello tra Milan e Inter, al momento divise da tre punti in testa alla Serie A. Nella sua lunga analisi, l'ex allenatore rossonero ha parlato anche di alcuni giocatori del Milan. Ecco degli estratti da la rosea. Queste le parole su Rabiot: "Il più "allegriano" di tutti è senza dubbio Rabiot per la rabbia che mette in campo, per l'intensità che garantisce e per la voglia di lottare. Il francese, arrivato appositamente l'estate scorsa, rappresenta in pieno lo spirito del suo allenatore".

