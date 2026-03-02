Caos sport globale | F1 tennis e volley travolti dalla guerra Mondiali di calcio a rischio per l' Iran

Il panorama sportivo mondiale si trova in una fase di grande incertezza con diverse discipline che subiscono ripercussioni. La Formula 1, il tennis e il volley sono stati coinvolti in situazioni di crisi, mentre i Mondiali di calcio potrebbero essere compromessi a causa delle tensioni in Iran. Sono stati cancellati alcuni eventi e atleti e squadre sono rimasti bloccati in hotel in attesa di rientrare nei rispettivi paesi.

Eventi cancellati, atleti e squadre blindate in hotel in attesa di rientrare in patria, futuri appuntamenti a rischio e calendari destinati ad essere stravolti. Dalla F1 alla scherma, dall'equitazione al volley, anche lo sport viene travolto dal conflitto in Medioriente subendo una serie di rinvii e cancellazioni che mettono in allarme le varie federazioni internazionali. Il caso più esplosivo riguarda la partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il programma prevede due incontri a Los Angeles (contro Nuova Zelanda e Belgio il 15 e 21 giugno) e una terza sfida contro l'Egitto a Seattle il 26 giugno ma al momento non c'è alcuna certezza sulla presenza della formazione asiatica.