Fabio Capello ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di aver fatto un fioretto per ottenere la qualificazione ai Mondiali. Ha aggiunto di aver preso un impegno importante, ma ha evitato di specificarne i dettagli, sottolineando che non avrebbe senso rivelarli. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza attribuita a questa qualificazione senza entrare in particolari.

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ammette di volere fortemente la qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Ho fatto un fioretto, qualcosa di importante, ma non sperate vi dica di che cosa si tratta perché poi non funzionerebbe”. La partita contro l’Irlanda del Nord è stata una sofferenza, ma è sicuramente servita per rafforzare lo spirito e la convinzione dei ragazzi. Capello critica il primo tempo, considerandolo troppo timido ed è sicuro che nell’intervallo sia intervenuto Gattuso negli spogliatoi: “Non so che cosa, ma sì. E lo ha fatto toccando i tasti giusti con le giuste vibrazioni, perché poi si è vista un’altra Italia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Ho fatto un fioretto per questa qualificazione mondiale”

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