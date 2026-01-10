Fioretto doppio bronzo azzurro a Parigi | Bianchi e Lombardi sul podio mondiale

L’Italia si distingue alla Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi, dove Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi hanno conquistato ciascuno una medaglia di bronzo. La competizione, disputata allo Stade de Coubertin, ha confermato la crescita e la competitività della squadra azzurra nel panorama internazionale. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti per i giovani atleti nel percorso di affermazione nel fioretto mondiale.

Alla Coppa del Mondo di fioretto maschile allo Stade de Coubertin l'Italia conquista due medaglie di bronzo con Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi. Quattro azzurri tra i migliori otto. È tutto azzurro il terzo gradino del podio nella gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin.

