Kimi Antonelli, ventenne italiano, ha conquistato il suo primo Gran Premio di Formula 1 con la Mercedes. La vittoria segna il primo successo di un pilota italiano in questa categoria dopo vent’anni. Antonelli ha dichiarato di aver voluto riportare l’Italia in vetta e di essere soddisfatto del risultato. La gara si è conclusa con il giovane al primo posto, portando a casa il trionfo.

C’è il papà ad aspettarlo per l’abbraccio al box. Il papà Marco, a sua volta pilota, ha capito quando aveva 10 anni che c’era la stoffa del campione nel figlio. Si chiama Andrea Kimi perché un amico del padre disse stava bene con il primo nome e il cognome: AKA, Andrea Kimi Antonelli. «Questa vittoria dà gusto. La dedica è per la mia famiglia, il team e tutti quelli che mi seguono da casa». Sul podio si congratulano tutti, a partire da Lewis Hamilton che lo ha visto crescere in Mercedes. Aveva 12 quando è stato messo sotto contratto, l’anno scorso l’esordio in F1 e l’esame di maturità. La vita di un adolescente destinato a diventare campione. Ha detto poi a Sky: «Ho sognato che ci sarebbe stata una possibilità e fortunatamente si è avverato oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le lacrime di Kimi Antonelli: «Volevo riportare l'Italia in vetta e l'ho fatto. Questa vittoria dà gusto»

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Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di #Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante x.com