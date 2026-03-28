Il giornalista di N1 Haris Mrkonja ha rilasciato un'intervista esclusiva in cui ha parlato della sfida tra Bosnia e Italia, evidenziando le potenzialità della squadra bosniaca e i rischi per gli Azzurri. Durante l'intervista, è stato discusso anche del giocatore Alajbegovic, con dettagli sul motivo per cui potrebbe già approdare al Milan.

Archiviata l’importante vittoria contro l’Irlanda del nord di giovedì sera a Bergamo, la Nazionale di Rino Gattuso è già focalizzata sulla decisiva trasferta in Bosnia in programma martedì sera. Inutile dire che sarebbe una tragedia sportiva rimanere fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, ma è altrettanto vero che non si deve assolutamente sottovalutare la nazionale bosniaca, ricca di talenti. Ce ne ha parlato in esclusiva il giornalista di N1 Haris Mrkonja, cercando di descriverci al meglio le difficoltà che troverà l’Italia in quel di Zenica. Cresce l’attesa in vista di martedì sera, a Zenica sarà un match di vitale importanza sia da una parte che dall’altra: che clima dovrà aspettarsi l’Italia? “L’Italia dovrà sicuramente fare i conti con un’atmosfera difficile che caratterizzerà la partita a Zenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA PM – Mrkonja: “Italia, la Bosnia ci crede. Alajbegovic? Ecco perché è già da Milan”

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