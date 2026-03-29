Di Natale lancia l’Italia | Dobbiamo andare al Mondiale Ai calciatori consiglio una cosa prima della sfida contro la Bosnia

L’ex calciatore ha parlato dell’obiettivo della Nazionale di qualificarsi per il prossimo Mondiale, sottolineando l’importanza di raggiungere questa meta. Durante un’intervista, ha anche dato un consiglio ai calciatori prima della partita contro la Bosnia. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno necessario per ottenere il risultato e sulla determinazione richiesta per affrontare la sfida.

Di Natale in una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset ha fatto il punto sull’Italia confermando una cosa. Le sue parole. Il dibattito attorno alla Nazionale Italiana si accende sempre quando a prendere la parola è uno dei bomber più prolifici della storia del nostro calcio. L’ex capitano dell’Udinese, Di Natale, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine dell’evento «Serie A Operazione Nostalgia», offrendo una disamina lucida e appassionata sul percorso degli azzurri sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. In un momento in cui la pressione per la qualificazione ai prossimi campionati del mondo farsi sentire, le parole di Di Natale suonano come un richiamo all’orgoglio e alla consapevolezza del proprio valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Natale lancia l’Italia: «Dobbiamo andare al Mondiale. Ai calciatori consiglio una cosa prima della sfida contro la Bosnia» Articoli correlati Bonolis punge: «La simulazione di Bastoni? Una cosa ordinaria, polemiche nate per il livello mediatico. Dobbiamo assolutamente andare ai Mondiali con l’Italia, altrimenti…»Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di... Leggi anche: Dal 40enne Dzeko al 18enne Alajbegovic, la Bosnia sfida l’Italia. Gattuso: “Ora dobbiamo scalare l’Everest” Contenuti utili per approfondire Natale lancia Temi più discussi: Il tuo albero di Natale Porta Grande lancia il contest social a tema -; CALABRIA | Sui sentieri della Magna Grecia: l’Aspromonte lancia l’Amendulia Potamò Trail per valorizzare il territorio; Tim, Poste lancia l’opas per arrivare al 100% del gruppo tlc: valutazione di 10,8 miliardi; Poste lancia l’Opa su Tim ma la rete è già persa: ritorno pubblico senza alcun vero controllo strategico. Putin lancia l'offensiva di Natale, pioggia di missili russiAltro che tregua di Natale. La Russia ha scatenato l'altra notte contro l'Ucraina l'ennesimo violento attacco contro le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche: 650 droni e oltre 30 ... ansa.it Leone XIV lancia l'appello per un Natale di pace: «24 ore di tregua in tutto il mondo». L'amarezza e la delusione del PapaIl Santo Padre rilancia l’appello per una tregua natalizia e esprime delusione per la legge sul suicidio assistito in Illinois Il 23 dicembre 2025, da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato il ... leggo.it Nei primi due mesi del 2026 si conferma il trend visto nel 2025, con Lancia che vende meno - nel suo Paese natale - rispetto a Omoda & Jaecoo. https://auto.everyeye.it/notizie/italiani-comprano-omoda-jaecoo-lancia-866538.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook