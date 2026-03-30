In un’intervista rilasciata alla Gazzetta, un ex allenatore di lunga esperienza nel calcio italiano ha commentato le prospettive della Nazionale. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la mente libera per qualificarsi al prossimo torneo mondiale. La sua analisi si concentra sulla necessità di concentrazione e di un approccio positivo per affrontare le sfide future della squadra.

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' parlando della Nazionale. L'ex allenatore rossonero ha voluto soffermarsi sulla gara di domani contro la Bosnia: riusciranno gli azzurri di Gattuso a strappare il pass per il Mondiale? Ecco, di seguito, tute le parole dell'ex rossonero: "Ho fatto un fioretto, qualcosa di importante, ma non sperate vi dica di che cosa si tratta perché poi non funzionerebbe. Se tutto andrà come deve andare, ne chiederemo conto da mercoledì. lo soffro troppo per la Nazionale, soffro troppo. Io urlo» Ha urlato anche giovedì? «Beh, quattro o cinque urla sono partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello carica l’Italia: “Dobbiamo andare al Mondiale. Serve la mente libera”

Articoli correlati

Capello avverte Gattuso: «Occhio ai calci piazzati della Bosnia, noi dobbiamo andare al Mondiale! Sul ballottaggio in attacco la penso così»Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate.

Italia, Calafiori carica la squadra: “Conta il presente. Uniti per andare al Mondiale”Il difensore azzurro alla vigilia del playoff con l’Irlanda del Nord: “Dipende da noi.

Iran, the Woke Left, and the Woke Right... What’s Really Happening

Contenuti utili per approfondire Capello carica

Temi più discussi: In Bosnia usano le parole di Capello per caricarsi contro l'Italia: Non dirlo, andrà tutto a fuoco; Unabomber, recuperati un capello e della saliva sull'uovo-esplosivo: Riaprite le indagini, è possibile identificarlo; Capello: Dobbiamo andare al Mondiale, manchiamo 12 anni dalla competizione; Capello: Ho urlato come un pazzo. L'Italia ci ha messo l'anima.

In Bosnia usano le parole di Capello per caricarsi contro l’Italia: Non dirlo, andrà tutto a fuocoLa stampa in Bosnia carica l’ambiente in vista della finale dei playoff Mondiali contro l’Italia. Nel mirino le dichiarazioni di Fabio Capello e il video dell’esultanza degli Azzurri: A Zenica ... fanpage.it

Capello avverte Gattuso: «Occhio ai calci piazzati della Bosnia, noi dobbiamo andare al Mondiale! Sul ballottaggio in attacco la penso così»L'ex allenatore di Juve, Roma e Milan, tra le altre, Fabio Capello, ha voluto dire la sua sull'Italia di Gattuso in vista del match di domani con la Bosnia ... calcionews24.com

La stampa in Bosnia carica l’ambiente in vista della finale dei playoff Mondiali contro l’Italia. Nel mirino le dichiarazioni di Fabio Capello e il video dell’esultanza degli Azzurri - facebook.com facebook