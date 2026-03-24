Italia Calafiori carica la squadra | Conta il presente Uniti per andare al Mondiale

Il difensore della nazionale italiana ha parlato alla vigilia del match di playoff contro l’Irlanda del Nord, sottolineando l’importanza del presente e l’unità del gruppo. Ha aggiunto che il risultato dipende dalla squadra e che la partita di Bergamo può rappresentare un supporto in più. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima del confronto che deciderà la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Il difensore azzurro alla vigilia del playoff con l’Irlanda del Nord: “Dipende da noi. Bergamo può darci una spinta in più" Prosegue l’avvicinamento dell’Italia alla sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che può riaprire agli azzurri la strada verso il Mondiale 2026. Dopo il ct Gennaro Gattuso, a parlare in conferenza stampa da Coverciano è stato Riccardo Calafiori, che ha indicato la strada da seguire. “In un momento così delicato la chiave è vivere il presente, senza pensare troppo. Dobbiamo fare gruppo e ragionare giorno per giorno”, ha spiegato il difensore dell’Arsenal, sottolineando come l’attenzione debba essere rivolta soprattutto alla prestazione degli azzurri più che agli avversari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia, Calafiori carica la squadra: “Conta il presente. Uniti per andare al Mondiale” Articoli correlati Leggi anche: Thuram-Akliouche, sfida tra amici per restare nell'Europa che conta. E andare al Mondiale... Cremonese, Barbieri carica la squadra: “Uniti per la salvezza, non mollare mai” e occhi ai nuovi arrivi.La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta nella 24ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26, guarda con determinazione al... Contenuti e approfondimenti su Italia Calafiori carica la squadra... Temi più discussi: Calafiori suona la carica: Italia superiore, se andiamo ai Mondiali ce la giochiamo con chiunque; Napoli, per Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche Calafiori e Tonali; Chelsea, Rosenior spiega i bigliettini ai calciatori sull'8-2 per il Psg: Non importa il risultato..; Dall'esperienza all'Arsenal a Bove, Calafiori: Abitiamo nello stesso palazzo: ha voglia di spaccare il mondo. Italia verso lo spareggio Mondiale, Calafiori carica: «Leggeri e concentrati, i tifosi ci spingeranno»L’Italia si prepara alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord e, da Coverciano, arriva il messaggio chiaro di Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal, intervenuto in conferenza stampa, ... ilovepalermocalcio.com Calafiori carica l'Italia: Perché complicarsi la vita?. Le cene con Gattuso e la differenza tra Premier e Serie ACalafiori in conferenza stampa ha presentato la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord: le sue condizioni e il mantra dell'Italia ... sport.virgilio.it Per non dimenticare La foto fa ridere, quello che racconta oggi Thomas Mackinson sul Fatto Quotidiano. Il succo è semplice: Gasparri insulta, poi però pagano i cittadini. Leggete e vomitate. “Il 18 gennaio 2015, a due giorni dal rientro in Italia delle due - facebook.com facebook Stanley Tucci, 'in Italia la cucina più straordinaria del mondo'. L'attore ha ricevuto il titolo di Ambasciatore del gusto a Trieste #ANSA x.com