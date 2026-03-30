Fabio Capello ha commentato la partita tra Italia e Bosnia, mettendo in guardia sui calci piazzati avversari. Ha sottolineato l’importanza di ottenere la qualificazione ai Mondiali e ha espresso la propria opinione sul ballottaggio in attacco. L’ex allenatore di club come Juventus, Roma e Milan si è espresso in vista dell’incontro di domani, evidenziando la determinazione a vedere la nazionale qualificata.

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© Calcionews24.com - Capello avverte Gattuso: «Occhio ai calci piazzati della Bosnia, noi dobbiamo andare al Mondiale! Sul ballottaggio in attacco la penso così»

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