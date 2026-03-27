Lunedì 30 marzo, l’artista pugliese noto per il suo percorso musicale sarà a Modena per incontrare il pubblico. Durante l’evento, parlerà di

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Incontri d’Autore" presso lo spazio culturale Arena di Modena. Lunedì 30 marzo, alle ore 17:30, il palco di viale Tassoni, 8 ospiterà uno dei protagonisti più eclettici e amati della scena culturale italiana: Caparezza, per la presentazione del fumetto "Orbit Orbit". Dalle rime alle nuvolette: il debutto con Sergio Bonelli Editore Michele Salvemini, in arte Caparezza, firma il suo debutto ufficiale come autore di fumetti in una prestigiosa collaborazione con Sergio Bonelli Editore. L'opera, che accompagna e completa l'omonimo album musicale, rappresenta un esperimento cross-mediale unico: ogni capitolo della graphic novel è pensato per essere fruito in parallelo all'ascolto dei brani del disco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Caparezza tra note e nuvolette, il viaggio onirico di "Orbit Orbit" sbarca a Modena

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