Incidente stradale scontro fra un' auto e un camion | muore giovane originario di Amelia

Questa mattina presto, lungo l’E45, un incidente ha causato la morte di un giovane originario di Amelia. L’impatto tra un’auto e un camion si è verificato poco dopo lo svincolo di Promano, in direzione nord. I motivi dello scontro sono ancora da chiarire, ma la scena era subito apparsa molto grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi della polizia.

