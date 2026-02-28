scontro fra due auto muore 77enne ferita una donna

A Massa, in via Giacomo Puccini, si è verificato un incidente stradale poco prima delle 14. Due veicoli sono entrati in collisione, causando la morte di un uomo di 77 anni che ha avuto un arresto cardiaco. Una donna coinvolta nello scontro è rimasta ferita. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Massa, 28 febbraio 2026 – Tragico incidente stradale a Massa in via Giacomo Puccini. Pochi minuti prima delle 14 due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento: un uomo di 77 anni è andato in arresto cardiaco ed è morto. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna ma per fortuna in maniera non grave; è stata portata all’ospedale Apuane di Massa per le cure del caso. Altre due persone sono rimaste coinvolte, ma hanno solo riportato un grosso spavento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della zona di Massa. Non è stato l’unico incidente della mattinata nella zona: stamani alle 10.30 circa un ciclista è stato investito da un’auto sul viale Colombo a Carrara ed è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale di Cisanello a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

