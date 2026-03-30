Capanna le origini di Montalcino

L’azienda agricola Capanna è stata fondata a Montalcino, nella zona di Montosoli, da Giuseppe Cencioni e dai suoi figli Benito e Franco. La sua nascita risale a un periodo non specificato, e da allora si occupa di attività agricole nella regione. La famiglia Cencioni ha avviato l’attività con l’obiettivo di coltivare terreni e sviluppare produzioni nel settore.

L’azienda agricola Capanna nasce a Montalcino, nell’area di Montosoli, per iniziativa di Giuseppe Cencioni, affiancato dai figli Benito e Franco. Attiva già dagli anni Sessanta nell’imbottigliamento, ha attraversato le fasi iniziali della denominazione Brunello di Montalcino, alla cui fondazione contribuì lo stesso Cencioni come uno dei membri del primo Consorzio costituito nel 1966. Nel tempo la produzione è cresciuta da poche migliaia di bottiglie fino all’attuale estensione di circa 25 ettari vitati, mantenendo una conduzione esclusivamente familiare. Oggi l’azienda è gestita da Patrizio e Amedeo, espressione delle generazioni successive, impegnati direttamente sia nella gestione agronomica sia in quella enologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Capanna, le origini di Montalcino Articoli correlati La ‘capanna rustica’ torna a far parte di Palazzo MilzettiLa capanna rustica, già parte del giardino romantico di Palazzo Milzetti da cui venne separata a seguito di una vendita di quasi ottant’anni fa, è... Leggi anche: Capanna de L’Eco di Bergamo: 2.510 euro alla Fondazione Angelo Custode Altri aggiornamenti su Capanna le origini di Montalcino Giorgio Armani acquista La Capannina di Forte dei Marmi: Un ritorno alle originiDopo mesi di indiscrezioni, arriva oggi la conferma ufficiale: Giorgio Armani ha acquisito La Capannina di Franceschi, lo storico locale simbolo della mondanità italiana, fondato nel 1929 da Achille ... ilgiornale.it Giorgio Armani compra «La Capannina» di Forte dei Marmi: «Un gesto affettivo, un ritorno alle origini»Giorgio Armani ha acquisito La Capannina di Franceschi srl a Forte dei Marmi, il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi. corriere.it