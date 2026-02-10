Maresciallo dei carabinieri preso a pugni mentre richiama un cittadino | arrestato l' aggressore

Un maresciallo dei carabinieri è stato colpito con un pugno mentre cercava di fermare un cittadino sospetto nello scivolo di un garage condominiale. L’uomo, che si era qualificato, è stato poi arrestato dopo aver aggredito il militare. L’episodio si è svolto questa mattina, creando scompiglio tra i residenti.

Richiama una persona che si muove con fare sospetto in uno scivolo del garage di un condominio e viene pestato, nonostante si fosse qualificato. Vittima dell'aggressione, avvenuta ieri sera a Catania, è un maresciallo dell'Arma, che è anche un sindacalista del Sim carabinieri, che è stato colpito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Carabinieri Pugno Calci e pugni al volto, 68enne in prognosi riservata: arrestato l’aggressore Nella serata di ieri, i Carabinieri di Benevento hanno arrestato un 37enne accusato di aver aggredito un uomo di 68 anni, colpendolo ripetutamente al volto con calci e pugni. Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti: 28enne arrestato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Roma: carabiniere tenta di togliermi telefono dalle mani mentre documento maltrattamento di animali Ultime notizie su Carabinieri Pugno Argomenti discussi: Quattro sottufficiali dei carabinieri promossi al grado di maresciallo ordinario; Sono maresciallo dei Carabinieri, mi mostri i gioielli. Anziana non ci cade e sventa la truffa; Villasor piange Massimo Masala: addio al comandante dei Carabinieri; Villasor in lutto per la morte del maresciallo Massimo Masala. Picchia un maresciallo dei Carabinieri a Catania, arrestatoRichiama una persona che si muove con fare sospetto in uno scivolo del garage di un condominio e viene pestato, nonostante si fosse qualificato. Vittima ... catania.gds.it Garlasco, l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. Venditti? Ecco la verità»Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma c'è stata anche ... ilgazzettino.it Catania, pugni in faccia al maresciallo dei carabinieri Cittadino... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.