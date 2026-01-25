Anziano preso a calci e pugni in faccia al Rione Libertà di Benevento | è grave Arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un anziano nel Rione Libertà di Benevento, causando gravi ferite. L'aggressione, avvenuta durante una lite, è al centro di un'indagine condotta dai carabinieri. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di monitorare e prevenire situazioni di violenza nelle aree urbane, garantendo sicurezza e tutela per tutti i cittadini.

Il violento pestaggio sarebbe maturato nel corso di una lite, sulla quale i carabinieri stanno indagando. Il 37enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.🔗 Leggi su Fanpage.it

