Caos Municipalità Napoli prima diffida di un consigliere contro il taglio dei gettoni

Nella Municipalità di Napoli si registra la prima diffida di un consigliere contro il taglio dei gettoni di presenza. La questione riguarda le riduzioni previste per i compensi dei membri dell'ente locale. La decisione ha generato reazioni tra gli esponenti politici, mentre le diffide sono state presentate come risposta immediata a questa misura. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi in attesa di ulteriori chiarimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Tagli di gettoni ai consiglieri di Municipalità, scattano le prime diffide. A Soccavo Pianura, a muoversi è Giovanna Lo Giudice (Pd). La consigliera ha inviato una pec alla direttrice della Municipalità 9, con la quale si diffida formalmente “dal proseguire in condotte” che, secondo Lo Giudice, sarebbero “prive di base normativa, arbitrarie e in aperta violazione dei principi sanciti dalla Legge 2411990 e dal Tuel (Testo unico leggi locali, ndr)”. Dallo ‘statino’ inviato mensilmente dal Comune di Napoli, Lo Giudice ha appreso della decurtazione del 50% dei gettoni di presenza alle sedute di Commissione. Una scure dovuta alla linea decisa dall’amministrazione comunale, nell’ambito del contenimento dei costi della politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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