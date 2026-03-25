Napoli consiglio comunale sospeso per protesta dei consiglieri di Municipalità | Non abbiamo rubato i gettoni

Il consiglio comunale di Napoli è stato sospeso a causa di una protesta dei consiglieri municipali, che hanno dichiarato di non aver sottratto i gettoni di presenza assegnati alle commissioni. La sospensione è avvenuta dopo che alcuni consiglieri hanno contestato le accuse di furto, affermando di essere estranei a qualsiasi illecito riguardante le assegnazioni di questi compensi. La riunione non è proseguita dopo questa manifestazione di dissenso.

Sospeso il consiglio comunale a Napoli per la protesta dei consiglieri municipali: "Non siamo ladri, non abbiamo rubato i gettoni di presenza nelle commissioni. Va riconosciuto il lavoro quotidiano sul territorio". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Inchiesta gettoni alle Municipalità di Napoli, i consiglieri rischiano di dover restituire i soldi: lunedì vertice in ComuneDopo l'inchiesta della Corte dei Conti sugli stipendi delle Municipalità, i consiglieri temono di dover restituire i soldi. Ennesima bagarre in consiglio comunale: urla, consiglieri silenziati, poi consiglio sospesoAd accendere le proteste del centrodestra, prima la mancata trattazione di due interrogazioni, poi il termine "ridicoli" utilizzato dalla capogruppo... Consiglio comunale seduta del 6 ottobre 2025 Sala del Consiglio - via Verdi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli consiglio comunale sospeso per... Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Rottamazione tributi locali a Napoli: il Consiglio decide; Sospensione del ricevimento al pubblico dell’Ufficio SUAP in occasione delle elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026; Epatite, picco di casi: Andate a vaccinarvi, sos dei medici di base. Napoli, consiglio comunale sospeso per protesta dei consiglieri di Municipalità: Non abbiamo rubato i gettoniSospeso il consiglio comunale a Napoli per la protesta dei consiglieri municipali: Non siamo ladri, non abbiamo rubato i gettoni di presenza nelle ... fanpage.it Napoli, protesta delle famiglie dell’ex Motel Agip: occupata una sala del Consiglio comunaleProtesta nel cuore istituzionale di Napoli. Alcune famiglie che vivevano nell’ex Motel Agip hanno occupato una sala del Consiglio comunale in via Verdi, ... cronachedellacampania.it Che si fa a Pasqua E mo te lo diciamo noiiiii Ti prendi un bel set da 9PZ Tognana, cosi per pranzo stai a posto, poi lo Scudetto del Napoli con la firma dei calciatori la dai come regalino e il giorno dopo a pasquetta, al posto della solita braciata, ti vai a veder - facebook.com facebook Carnevale: "Senza infortuni il Napoli sarebbe con l' #Inter. Percentuali Nerazzurri favoriti, ma..." x.com