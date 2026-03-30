Canzonissima tutti temono Giacomo Maiolini | il ‘Mister No' che ha prodotto Gigi D'Agostino e Bob Sinclar
Giacomo Maiolini, noto come 'Mister No', è uno dei giudici di Canzonissima, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1. È riconosciuto come uno dei discografici italiani più rilevanti a livello internazionale. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione su di lui, dato che ha prodotto artisti di rilievo come Gigi D’Agostino e Bob Sinclar.
Giacomo Maiolini, diventato uno dei giudici più seguiti di Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è uno dei discografici italiani più importanti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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