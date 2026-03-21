Chi è Giacomo Maiolini e cosa fa a Canzonissima

Giacomo Maiolini, nato l’8 marzo 1963 a Pedrocca, in Franciacorta, è un produttore discografico che da oltre 40 anni influenza il panorama musicale italiano. Fondatore di Time Records, ha portato avanti una carriera iniziata come appassionato di musica durante gli studi. A Canzonissima si occupa di selezionare brani e coordinare le esibizioni, mantenendo un ruolo centrale nel programma.

Giacomo Maiolini ha dettato il ritmo del mondo da oltre 40 anni. Nato l’8 marzo 1963 a Pedrocca, un piccolo angolo della Franciacorta bresciana, questo “ragioniere della danza” ha trasformato una passione nata tra i banchi di scuola in un impero globale chiamato Time Records. Fondata nel 1984, la sua etichetta è l’anima della discografia indipendente italiana, collezionando Grammy Awards, dischi di diamante e primati che ancora oggi restano imbattuti. Chi è Giacomo Maiolini. Una carriera lunghissima, quella di Giacomo Maiolini, in cui ha creato mondi nuovi. Nel 1985, con il brano Fly to me, è stato il primo italiano a pubblicare un disco in Giappone, dando vita al fenomeno Eurobeat. 🔗 Leggi su Dilei.it

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#Canzonissima A commentare le esibizioni: Claudio Cecchetto Francesca Fialdini Pierluigi Pardo Riccardo Rossi Simona Izzo Caterina Balivo e Giacomo Maiolini x.com