A4 Transpolesana e provinciali | cantieri stradali al via nel Veronese

Nel Veronese, autostrade, tangenziali e strade provinciali sono state interessate dall'apertura di diversi cantieri stradali. Lavori sono in corso su vari tratti per interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità. La presenza di cantieri coinvolge diverse arterie principali e secondarie, causando temporanei rallentamenti e modifiche alla circolazione. Le attività si protrarranno nelle prossime settimane.

Autostrade, tangenziali e provinciali del Veronese, in questi giorni sono interessate da una serie di cantieri stradali. In A4 avranno luogo alcune attività propedeutiche di rifacimento della pavimentazione nell’ambito del progetto “Costruzione della corsia di emergenza in A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia Verona Bologna Km 279+530”, che riguarderanno la carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 278+000 al Km 280+200, tra l’Interconnessione A4-A22 ed il casello di Verona Sud. Qui i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Lavori alle strade provinciali: "Al via i cantieri per l’intervalliva"Strade provinciali sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione comunale di Corridonia, che sta attenzionando alcune opere di... Leggi anche: Lavori in corso sulla A4 e nelle Strade Provinciali, come cambia la viabilità Aggiornamenti e contenuti dedicati a A4 Transpolesana e provinciali cantieri... Argomenti discussi: A4, Transpolesana e provinciali: cantieri stradali al via nel Veronese. A4, Transpolesana e provinciali: cantieri stradali al via nel VeroneseIn A4 avranno luogo alcune attività propedeutiche di rifacimento della pavimentazione nell’ambito del progetto Costruzione della corsia di emergenza in A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia Verona ... veronasera.it Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale. Cantieri programmati anche su tre provinciali ... veronasera.it